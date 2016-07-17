كريسبو: الأرجنتين ستواصل المنافسة رغم اعتزال ميسي

قال هرنان كريسبو المهاجم السابق للأرجنتين، إن منتخب بلاده سينافس على الألقاب الكبرى رغم اعتزال ليونيل ميسي دوليا بعد الخسارة المحبطة في نهائي كأس كوبا أمريكا لكرة القدم أمام تشيلي الشهر الماضي.

ويتصدر ميسي (29 عاما) - أفضل لاعب في العالم خمس مرات - قائمة هدافي الأرجنتين على مر العصور برصيد 55 هدفا لكنه خسر نهائي كوبا أمريكا في 2007 و2015 و2016 إضافة إلى نهائي كأس العالم 2014.

ورغم التقارير الصحفية التي تتكهن بعدول ميسي عن قراره فإن كريسبو (41 عاما) قال إن التركيز يجب أن ينصب على نجاح الأرجنتين في إنهاء صيامها عن البطولات الكبرى منذ 23 عاما.

وأبلغ كريسبو الصحفيين: "الفريق الوطني الأرجنتيني لديه قدره كبيرة على التنافس ويمكن ملاحظة ذلك في آخر ثلاث بطولات إذ يصل للمباريات النهائية في بطولات كبرى".

وأضاف: "أتمنى رؤية المنتخب وهو يفوز لكن لا أريد أن ألقي باللوم على ميسي. هذا ليس جيدا لأن ميسي لعب بشكل جيد جدا وهو الهداف التاريخي للفريق وأفضل لاعب في العالم. هذا مجرد سوء حظ".

وتابع: "لكن الأمر لا يتعلق بميسي بل بعدم الفوز بلقب كبير في آخر 23 عاما.. نعم فازوا بذهبية الأولمبياد (في 2004 و2008) لكن في نفس الوقت خسرنا الكثير من النهائيات رغم أننا لازلنا ننافس".



وتابع: "أعتقد أننا ربما نفوز في المحاولة المقبلة".



وطلب المهاجم السابق لتشيلسي وميلانو من الشبان الواعدين الاحتفاظ بنفس القدر من التنافس عندما تسلط عليهم الأضواء.



وواصل ثالث أفضل هداف في تاريخ الأرجنتين والذي يشارك في مباريات لكرة الصالات بالهند حاليا: "العالم يتغير الآن.. أصبح الوضع أسوأ الآن فبعد ستة أشهر من بداية مسيرة لاعب يحاول شخص ما أن يشتريه".

وأضاف: "ربما لا يكون اللاعب ناضجا بما يكفي للعب في أوروبا لكن لا يمكن معرفة ما هو أفضل شيء. يتعلق الأمر بالشغف وليس بالتضحية. أنا لم أغير البلد فقط بل ذهبت لقارة أخرى وعمري 21 عاما".