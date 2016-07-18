اليغري: واثق من بقاء بوغبا في يوفنتوس

أكد ماسيميليانو اليجري مدرب يوفنتوس بطل دوري وكأس ايطاليا لكرة القدم إنه واثق من أن لاعب الوسط الفرنسي الدولي بول بوجبا سيستمر في صفوف فريقه رغم الأحاديث الكثيرة عن احتمال انتقاله إلى انجلترا أو إسبانيا.

وتحدثت تقارير عديدة عن احتمال عودة بوجبا الذي يستمر عقده الحالي مع يوفنتوس حتى 2019 إلى مانشستر سيتي الإنجليزي أو الانضمام إلى ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا.

ونقلت صحيفة جازيتا ديلو سبورت الإيطالية عن اليجري قوله: "لا أشعر بأي قلق إزاء الشائعات الإنجليزية".



وأضاف المدرب الايطالي قوله: "أي شخص أمامه فرصة للرحيل عن يوفنتوس عليه التفكير مليا في كل الجوانب لأن يوفنتوس في الوقت الحالي واحد من أفضل الأندية في أوروبا".



وشارك بوجبا الذي كان عنصرا مؤثرا في مسيرة منتخب فرنسا في بطولة أوروبا 2016 حيث وصل للنهائي في 48 مباراة في كل المنافسات مع يوفنتوس في الموسم الماضي ولعب دورا فاعلا في تتويج الفريق بالثنائية المحلية.



وقال اليجري (48 عاما) أيضا: "هذا النادي لا يبيع ولا يستغني عن لاعبيه. بوجبا ينتمي إلى يوفنتوس وهو في نهاية الأمر سيرغب في الفوز بلقب الدوري الايطالي وأيضا بلقب دوري أبطال أوروبا".



وعزز يوفنتوس صفوفه بضم لاعب الوسط البوسني الدولي ميرالم بيانيتش والمدافع البرازيلي داني الفيس والمدافع المغربي مهدي بنعطية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.