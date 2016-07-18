رونالدو وبيبي ضمن قائمة أفضل لاعبي أوروبا

ضمت اللائحة النهائية للاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا لعام 2016 اسم البرتغاليين كريستيانو رونالدو وزميله في ريال مدريد الإسباني المدافع بيبي، بحسب ما أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الاثنين.

ويبدو رونالدو المرشح الأوفر حظا لنيل هذه الجائزة للمرة الثانية بعد عام 2014، وذلك بسبب تتويجه مع ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا وقيادته منتخب بلاده للفوز بكأس أوروبا خلال الشهر الحالي.

وفي حال توج رونالدو بالجائزة، سيصبح على المسافة ذاتها من غريمه في برشلونة الإسباني النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي احرزها مرتين عامي 2011 و2015.

وتكونت اللائحة النهائية التي أعلنها الاتحاد الأوروبي من 10 لاعبين، بينهم أفضل لاعب في كأس اوروبا 2016 وهداف البطولة القارية الفرنسي انطوان غريزمان الذي خسر النهائي أمام رونالدو ورفاقه، كما خسر نهائي دوري ابطال اوروبا مع فريقه اتلتيكو مدريد امام اللاعب ذاته.

وضمت اللائحة لاعبا ثالثا من ريال مدريد هو الويلزي غاريث بايل وميسي الذي قاد برشلونة الى الفوز بثنائية الدوري والكأس المحليين، لكنه تنازل عن لقب دوري الأبطال وخسر نهائي كوبا أميركا على يد تشيلي للمرة الثانية على التوالي، وحارس ايطاليا ويوفنتوس جانلويجي بوفون، ونظيره في بايرن ميونيخ والمنتخب الالماني مانويل نوير وزميله توماس مولر، وهداف برشلونة الاوروغوياني لويس سواريز.

وسيكشف الاتحاد القاري عن لائحة مختصرة من ثلاثة لاعبين في 5 اغسطس المقبل، ويعلن اسم خليفة ميسي في 25 منه على هامش سحب قرعة دور المجموعات من مسابقة دوري ابطال اوروبا في موناكو.

وهذه النسخة السادسة لهذه الجائزة التي تم إنشاؤها بمبادرة من رئيس الاتحاد الاوروبي الموقوف الفرنسي ميشال بلاتيني والتي تمنح بتصويت لجنة تحكيم تضم صحافيين تابعين للاتحادات الـ54 المنضوية تحت لواء الاتحاد الاوروبي.

ونال ميسي الجائزة عام 2011 تلاه زميله الإسباني اندريس انييستا عام 2012 والفرنسي فرانك ريبيري عام 2013 ورونالدو عام 2014 ثم النجم الارجنتيني مجددا عام 2015.