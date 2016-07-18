غرناطة يعلن انتقال هدافه العربي إلى لخويا القطري

أعلن غرناطة الاثنين، انتقال مهاجمه المغربي يوسف العربي هداف النادي التاريخي في دوري الأضواء الاسباني لكرة القدم إلى لخويا القطري.



وقال غرناطة عبر موقعه على الانترنت: "لن يرتدي يوسف العربي قميص غرناطة في الموسم المقبل بعد أن وقع المهاجم للخويا القطري".



وأضاف النادي المنتمي لإقليم الأندلس: "بعد أربعة مواسم مليئة بالنجاح يتجه يوسف إلى الدوحة للانضمام للخويا".



ولم يعلن لخويا الفائز بدوري نجوم قطر أربع مرات في آخر ستة أعوام عن اتمام الصفقة حتى الآن عبر موقعه أو حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.



وسجل مهاجم منتخب المغرب 44 هدفا مع غرناطة ليصبح الهداف التاريخي للنادي بعد انتقاله من الهلال السعودي.



وساهم العربي (29 عاما) في انقاذ غرناطة من الهبوط للدرجة الثانية في الموسم الماضي بعدما سجل 16 هدفا.



ويخوض لخويا الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع بدوري نجوم قطر وتوج بكأس الأمير معسكرا في النمسا حاليا استعدادا للموسم الجديد.