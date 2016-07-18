كونتي يؤكد عودة كوادرادو إلى صفوف تشيلسي

أكد أنطونيو كونتي المدرب الجديد لتشيلسي عودة الجناح الكولومبي الدولي خوان كوادرادو لصفوف فريقه المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بعد انتهاء إعارته لموسم واحد إلى يوفنتوس بطل دوري ايطاليا.



وأحرز كوادرادو الذي انضم ليوفنتوس في أغسطس الماضي أربعة أهداف في 28 مباراة في الدوري الايطالي في الموسم الماضي ليساعد في تتويج الفريق المنتمي لمدينة تورينو بثنائية الدوري والكأس المحلية.



ولم يقدم كوادرادو (28 عاما) أداء لافتا خلال 15 مباراة لعبها مع تشيلسي بعد انتقاله إليه قادما من فيورنتينا الايطالي مقابل نحو 23.3 مليون جنيه إسترليني (30.80 مليون دولار).



وقال كونتي الذي قاد يوفنتوس للفوز بلقب الدوري الايطالي ثلاث مرات متتالية ما بين 2012 و2014 لموقع تشيلسي على الانترنت "خوان كوادرادو لاعب في تشيلسي وسيعود للنادي قريبا جدا. إنه ضمن تشكيلة فريقنا. وأنا سعيد بوجوده معي وبالإشراف على تدريبه."



وأضاف كونتي قوله "أردت أن يكون معي عندما كنت مدربا ليوفنتوس وسيعود لتشيلسي في القريب العاجل ليتدرب ويلعب معنا. هو الآن أحد لاعبي تشيلسي وسيبقى معنا. وإذا تغير أي شيء فإنكم ستعرفون."



وشارك كوادرادو في ست مباريات مع منتخب كولومبيا في كأس كوبا أمريكا في الولايات المتحدة الشهر الماضي حيث احتل منتخب بلاده المركز الثالث.

