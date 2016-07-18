لص يستغل انشغال مورينيو ويحاول سرقة منزله

استغل لص انشغال جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد الجديد بمشاهدة التلفاز وحاول اقتحام منزله الفاخر في لندن، قبل أن تكتشفه الخادمة وتبلغ الأمن الذين قبضوا عليه وسط متابعة المدرب البرتغالي للحادثة من نافذة المنزل.

ونشرت صحيفة "صن" تفاصيل قصة محاولة السرقة قائلة إن اللص استخدم القبو للوصول إلى المنزل الذي تبلغ قيمته 25 مليون جنيه أسترليني، قبل أن تشاهده الخادمة وتستنجد برجال الأمن المتواجدين حول المنزل.

وألقت الشرطة على اللص، الذي تعود أصوله إلى إحدى دول شرق أوروبا.

وكشفت تحقيقات الشرطة مع اللص أنه حاول اقتحام المنزل للسرقة خلال تواجد مورينيو في بطولة ويمبلدون للتنس، لكنه فوجئ بوجود المدرب البرتغالي في المنزل، رغم أن الأخير لم ينتبه لما حدث إلا بعد القبض على اللص.