"مراهق" يشعل الخلاف بين زيدان وبيريز

تسبب النرويجي الناشئ مارتن أودريغارد لاعب شباب ريال مدريد بإشعال فتيل الخلاف بين زين الدين زيدان مدرب الفريق الأول وفلورنتيو بيريز رئيس النادي بسبب مطالبة الأخير للمدرب بضم اللاعب الشاب إلى قائمة الفريق في الجولة التحضيرية المقامة في كندا.

ونقلت صحيفة "دايلي ميل" عن الخلاف الذي نشب بين زيدان وبيريز، بسبب طلب الأخير ضم أوديغارد إلى الفريق المعسكر في كندا، لإيجاد وسيلة لتسويقه على أحد الأندية، بينما رفض زيدان الطلب، معتبراً أن الرئيس تدخل في عمله.

ويرى بيريز أن تواجد اللاعب النرويجي في صفوف كبار ريال مدريد أمر أساسي كون العقد الذي أبرمه الطرفان في يناير 2015 ينص على دخول اللاعب مع الفريق الأول في الجولات التحضيرية.

وتقدم هامبورغ الألماني بطلب استعارة أوديغارد من ريال مدريد، بينما يفضل النادي العاصمي إرساله إلى أحد الأندية التي تشارك في الدوري الإسباني.

وضم زيدان إبنيه لوكا وإنزو إلى قائمة الفريق خلال الجولة التحضيرية.



