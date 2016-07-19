إبراهيموفيتش يغيب عن جولة مانشستر يونايتد الصينية

سيغيب السويدي زلاتان ابراهيموفيتش عن جولة ناديه مانشستر يونايتد الانجليزي المقبلة في الصين بعدما مددت اجازة المهاجم من قبل مدرب الفريق جوزيه مورينيو.



وانضم "ابرا" إلى صفوف الشياطين الحمر في صفقة انتقال حر عقب مسيرة حافلة مع باريس سان جرمان الفرنسي، وفضل القدوم إلى اولد ترافورد بعدما رفض العديد من العروض من الصين والولايات المتحدة.



ويمضي السويدي اجازة حاليا في لوس انجليس برفقة عائلته، وقرر مدربه الجديد-القديم مورينيو تمديد عطلته قبل ارتدائه قميص يونايتد.



ويتوقع ان يخوض ابراهيموفيتش باكورة مبارياته مع ابناء الشمال الانكليزي بمواجهة غلطة سراي التركي في غوتنبيرغ في 30 من يوليو الجاري.



ويخوض مانشستر يونايتد مباراتين وديتين امام بوروسيا دورتموند الالماني في مدينة شانغهاي الصينية يوم الجمعة ، وجاره مانشستر سيتي في العاصمة بكين بعدها بثلاثة ايام.

