دورتموند يقترب من استعادة غوتزه

ذكر تقرير إعلامي أن بروسيا دورتموند بدأ مفاوضات مع غريمه في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بايرن ميونيخ البطل بشأن استعادة لاعبه السابق ماريو غوتزه.



وفاز غوتزه بلقب الدوري الألماني مرتين مع دورتموند قبل أن ينتقل إلى بايرن في 2013 لكنه أخفق في دخول التشكيلة الأساسية بانتظام على مدار ثلاثة مواسم تحت قيادة بيب غوارديولا الذي رحل لقيادة مانشستر سيتي.



وربطت تقارير أيضا بين إمكانية انتقال لاعب الوسط البالغ عمره 24 عاما إلى ليفربول تحت قيادة يورجن كلوب مدربه السابق بدورتموند.



وقال كارل هاينز رومنيجه الرئيس التنفيذي لبايرن لمحطة سبورت1 التلفزيونية "أستطيع التأكيد على أن هناك مفاوضات مع بروسيا دورتموند. هناك مناقشات أيضا مع وكيله لكن الصفقة لم تتم بعد. يجب أن يتوصل الناديان أولا إلى اتفاق بشأن المقابل المادي."



وسجل غوتزه لاعب منتخب ألمانيا ثلاثة أهداف في 14 مباراة بالدوري الموسم الماضي واستعاد لياقته في فبراير شباط بعد خمسة أشهر من الغياب بسبب إصابة عضلية في أكتوبر.



وأضاف رومنيجه "غوتزه في بايرن منذ ثلاث سنوات ولم تكن الأمور تسير معه بالشكل الجيد ولا أشعر بالاندهاش من رغبة غوتزه في الرحيل. إنه يبلغ من العمر 24 عاما ويحتاج إلى اللعب باستمرار."



وخاض غوتزه - صاحب هدف فوز ألمانيا بكأس العالم 2014 - أربع مباريات مع بلاده في بطولة أوروبا 2016 في فرنسا قبل أن يخرج أبطال العالم أمام أصحاب الأرض من الدور قبل النهائي.

