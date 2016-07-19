رانييري: الضغط سيحاصر مورينيو وغوارديولا

لا يفكر كلاوديو رانييري مدرب ليستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم كثيرا في كيفية دفاع فريقه عن اللقب ويرى أن المدربين الجدد للأندية الكبيرة يشعرون بالضغط لتحقيق النجاح أكثر منه.



وكانت ترشيحات مكاتب المراهنات بفوز ليستر سيتي بلقب الموسم الماضي بقيادة رانييري تساوي 1 إلى 5000 لكن الفريق نجح في التتويج بلقبه الأول على الاطلاق بينما فشل مانشستر يونايتد وتشيلسي في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل واحتل مانشستر سيتي المركز الرابع بالكاد.



وسيشهد الموسم المقبل مشاركة مجموعة من أكثر المدربين شهرة في العالم إذ سيقود جوزيه مورينيو مانشستر يونايتد وبيب غوارديولا مانشستر سيتي وأنطونيو كونتي في تشيلسي.



وقال رانييري لوسائل إعلام بريطانية "يمكن أن تتخيل الأندية الكبيرة التي فشلت في الفوز بالدوري أو التأهل إلى دوري الأبطال. لقد جن جنونهم ويريدون الفوز على كل الأندية وليس نحن فقط.



"يملكون مدربين رائعين فأنطونيو كونتي رائع وكذلك جوزيه مورينيو والجميع يعرف من هو مورينيو. وبيب غوارديولا شخص مذهل ومدرب رائع. وما يضحكني أن الدوري سيذهب لشخص واحد في النهاية. والضغط ليس علي أنا بل عليهم.



"ليستر سيتي؟ الناس تشعر بالفضول بما سيحدث مع ليستر سيتي؟ وما يمكن أن يفعله الفريق الموسم المقبل؟ هل يمكن أن يكرر ما حدث؟ الفوز بالدوري حلم."



وسيبدأ ليستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه على ملعب هال سيتي في 13 أغسطس المقبل.

