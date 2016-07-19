رونالدو يتعهد للمشجعين بالعودة "أكثر قوة"

تعهد كريستيانو رونالدو بالعودة أكثر قوة الموسم المقبل عقب معاناته من إصابة في الركبة خلال مشاركته في انتصار منتخب البرتغال في نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم 2016 في وقت سابق هذا الشهر.



وخرج مهاجم ريال مدريد - الذي ورد اسمه ضمن القائمة المختصرة لأفضل لاعب هذا العام – مصاباً عقب 25 دقيقة من بداية المباراة النهائية أمام فرنسا المضيفة.



وقال رونالدو في تسجيل مصور على حسابه على انستجرام "أريد ان اشكر جميع المشجعين. أريد إبلاغهم ان كافة الأمور على ما يرام وانني سأعود أكثر قوة. أشكركم.. تحيا البرتغال."



وسدد اللاعب البالغ من العمر 31 عاما - والذي سجل 51 هدفا في 48 مباراة الموسم الماضي - ركلة الجزاء الحاسمة ليضمن فوز ريال بثاني نهائي لدوري أبطال أوروبا على حساب الجار اتليتيكو مدريد في غضون ثلاث سنوات.



وسيستهل ريال وصيف بطل الدوري الاسباني مسيرته في موسم 2016-2017 - في أول موسم كامل للمدرب زين الدين زيدان - باللعب خارج أرضه أمام ريال سوسيداد في 21 أغسطس المقبل.



