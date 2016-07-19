ستيف بروس يدخل قائمة المرشحين لتدريب إنجلترا

ذكرت تقارير إعلامية بريطانية ان ستيف بروس مدرب هال سيتي أجرى مقابلة مع اللجنة التابعة للاتحاد الانجليزي لكرة القدم والمكلفة باختيار المدرب الجديد للمنتخب الوطني.



وبات المنصب شاغرا عندما استقال روي هودسون عقب خروج الفريق مبكرا من بطولة أوروبا 2016. ويعد سام الاردايس مدرب سندرلاند ابرز المرشحين لتولي المهمة وفقا لما ذكرته وسائل إعلام بريطانية عقب تأكيد النادي انه دخل في مفاوضات مع الاتحاد الانجليزي للعبة.



كما تضم قائمة المرشحين لتولي المنصب يورجن كلينسمان مدرب الولايات المتحدة وايدي هاو مدرب بورنموث إضافة لجلين هودل المدرب السابق لانجلترا.



