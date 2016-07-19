"القطرية" وبرشلونة يمددان تعاقدهما

اعلن نادي برشلونة الاسباني تمديد اتفاق الرعاية مع الخطوط الجوية القطرية لمدة موسم واحد الثلاثاء، حتى 30 يونيو 2017.

واشار النادي الكاتالوني في بيان رسمي الى ان تمديد الاتفاق سيكون "تحت نفس البنود التي تحكم الشراكة الحالية".

وكان برشلونة وضع شعار الخطوط الجوية القطرية على قمصانه بعقد بلغت قيمته 30 مليون يورو سنويا.

وقال مانيل أرويو، نائب رئيس نادي برشلونة المسؤول عن مجال التسويق والاتصالات: "لقد ساعدتنا الخطوط الجوية القطرية لنجعل نادي برشلونة يكبر أكثر فأكثر خلال السنوات الأخيرة. فالنجاح الذي حققه النادي في هذه الفترة كان جزئيا بفضل عملهم أيضا. إنه لمن دواعي سرورنا أن نتمكن من العمل معا لموسم آخر، ونحن نأمل أن نواصل على نفس المنوال الذي قادنا إلى النمو جنبا إلى جنب".

ومن جهته، قال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية: "قبل ثلاث سنوات، دخلنا للمرة الأولى في شراكة رياضية بارزة من هذا القبيل. نحن نفخر ونعتز للغاية بمواصلة هذه العلاقة. إننا نتطلع بأمل كبير إلى تحقيق موسم رائع معا".

