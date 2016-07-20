أنشيلوتي: ليفاندوفسكي لن يرتدي قميص الريال

اكد الايطالي كارلو انشيلوتي مدرب بايرن ميونيخ الالماني الاربعاء انه لن يقبل برحيل المهاجم البولندي المميز روبرت ليفاندوفسكي خارج أسوار العملاق البافاري.



واستلم انشيلوتي، الذي توج برفقة ريال مدريد الاسباني بلقبه العاشر (لاديسيما) في مسابقة دوري أبطال اوروبا، مهمة الاشراف على بايرن خلفا للاسباني بيب غوارديولا الذي فضل خوض مغامرة جديدة في مسيرته التدريبية من بوابة مانشستر سيتي الانكليزي.



وتحدثت مصادر مطلعة في نهاية يونيو المنصرم، عن قرب توصل ريال مدريد إلى التعاقد مع ليفاندوفسكي، هداف الدوري الالماني مرتين في المواسم الثلاثة الاخيرة.



وتحدث المدرب انشيلوتي بهذا الصدد إلى صحيفة سبورت بيلد اليومية "يملك ريال مدريد لاعبين من الطراز النادر أمثال كريم بنزيمة، غاريث بايل وكريستيانو رونالدو، ولا ارى بالتالي أنه بحاجة لخدماته، لن نبيعه باي ثمن. لماذا ينبغي أن نسمح برحيل أحد افضل المهاجمين في العالم؟".



وخطف انشيلوتي (57 عاما) لقب دوري ابطال اوروبا في ثلاث مناسبات كمدرب، وكشف الايطالي انه يعتمد اساليب مختلفة في التدريبات: "اعمد إلى تدوين كل شاردة وواردة في المباريات. هكذا أقارب عالم المستديرة. امنح اللاعبين علامة على عشرة، أسوة بما يفعله صحافيو لا غازيتا ديللو سبورت الايطالية مع لاعبي الدوري الايطالي".



ويعرف انشيلوتي بمرونته مع اللاعبين عكس العديد من المدربين الاخرين، لكنه يعتمد مقاربة مختلفة في التعامل مع المخالفين حددها بكلمات "إذا تاخر لاعب ما عن الحصة التدريبية، يذكره القائد لام بضرورة دفع جزية توضع في صندوق يعود لصالح المجموعة".



ويخوض انشيلوتي باكورة مبارياته الرسمية مدربا لبايرن بمواجهة بوروسيا دورتموند في الكاس السوبر الالمانية في 14 من اغسطس المقبل، فيما العملاق البافاري مدعو قبلها لمواجهة ريال مدريد في مباراة ودية في الولايات المتحدة الاميركية في 4 من الشهر عينه.



ويستهل بايرن حملة الدفاع عن لقبه بطلا للدوري الالماني بمواجهة ضيفه فيردر بريمن في 26 اغسطس المقبل، وسط سعيه الحثيث لمعانقة لقبه الخامس تواليا، وهو انجاز غير مسبوق منذ نشاة البوندسليغا.

