الاتحاد الإنجليزي: لن نعين مدرباً "مرتزقاً"

وعد مارتن غلين، المدير العام للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الأربعاء، أن المدرب المقبل لمنتخب إنجلترا لن يكون مرتزقا لأمد قصير، وإنما سيكون مدربا تقنيا قادرا على ايجاد توليفة صلبة.

ويبحث الاتحاد الانجليزي عن مدرب جديد عقب استقالة المدير الفني السابق روي هودسون غداة سقوط الاسود الثلاثة 1-2 امام ايسلندا في ثمن نهائي كاس اوروبا 2016، في مفاجأة من العيار الثقيل.

وذكر غلين في معرض رده عن التساؤلات حيال هوية المدرب الجديد: "لا ننشد التعاقد مع مرتزق لأمد قصير، حيث نرغب بالإتيان بمدرب لا يعمل مع المنتخب الاول فحسب، وانما مع منتخبات ما دون سن 16، 17 و18 عاما والبناء برفقة هؤلاء اليافعين الذين يشكلون نواة المستقبل".

ومارتن واحد من ثلاثة اعضاء يشكلون لجنة عينها الاتحاد الانجليزي بغية التعاقد مع مدرب قدير يدير دفة الاسود الثلاثة، ومن بين الاسماء المطروحة، يبرز اسم الانجليزيين سام الاردايس مدرب ساندرلاند، وستيف بروس مدرب هال سيتي.

ويدخل ايضا ضمن حسابات الاتحاد الانجليزي كل من الالماني يورغن كلينسمان مدرب منتخب الولايات المتحدة الاميركية، والانجليزي ايدي هوي مدرب بورنموث.

واعترف غلين بان سعي الاتحاد للظفر بخدمات مدرب مميز بدا فعليا منذ ثلاثة اسابيع قائلا: "نتطور باضطراد ونعرف تماما ما نفعله. التفاؤل ينتابنا نتيجة ما رأينا حتى الساعة. المسالة تتعلق بالإتيان بمدرب قدير يدير دفة منتخب انجلترا، ولا نرغب بارتكاب الاخطاء. من الضرورة بمكان ان نتخذ افضل قرار بهذا الصدد".