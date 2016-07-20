الاعتراض على الحكام يطرد اللاعبين في الدوري الإنجليزي

حذرت رابطة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء من تطبيق إجراءات صارمة لضبط السلوك في الموسم الجديد حيث سيسمح للحكام بإشهار بطاقات صفراء أو حمراء للاعبين عند ارتكاب تصرف غير مهذب.



وتكررت مشاهد تذمر اللاعبين اعتراضا على قرارات الحكم والاندفاع نحوهم في مباريات الدوري الممتاز لذا قررت رابطة الدوري الممتاز إضافة لرابطة دوري المحترفين والاتحاد الانجليزي للعبة وضع حد لهذه التصرفات.



وذكرت لجنة مشتركة من الجهات الثلاث أنه لا بد من الامتناع عن التصرفات غير المهذبة تجاه الحكام.



وقال ريتشارد سكودامور الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الانجليزي الممتاز "تناقشنا مع أنديتنا بشأن مخاوف من تصرفات للاعبين تتجاوز الحدود مثل الصدامات بشكل جماعي والاعتراض غير اللائق واستخدام لغة عدائية."



وأضاف "يشاهدنا الملايين أسبوعيا ومن ضمنهم الكثير من الشبان لذا اتخذنا موقفا جماعيا بضرورة عدم التسامح مطلقا مع هذه التصرفات."



وتم إبلاغ لجنة الحكام بتطبيق القوانين عند اعتراض اللاعبين بشكل فج.



وستكون عقوبة السباب أو الألفاظ العدائية أو الإشارات تجاه الحكام بطاقة حمراء مباشرة في الموسم المقبل مثل عقوبة العنف البدني.



وسترفع البطاقات الصفراء عند ارتكاب تصرفات تفتقر للاحترام مثل الرد بشكل عنيف اعتراضا على قرار ما أو الركض نحو الحكم للاحتجاج.



وعند الالتفاف حول الحكم بشكل جماعي سيعاقب لاعب واحد على الأقل ببطاقة صفراء.



وستشدد الإجراءات أيضا لضبط تصرفات المدربين وأفراد الطاقم التدريبي.



وأضاف سكودامور "تحدث بعض الأمور في لحظات توتر عند ارتفاع درجة التنافس في كرة القدم ونريد من الجمهور إظهار الشغف والاستمتاع لكن يجب أن يدرك اللاعبون والمدربون وجود حدود لا يجب تجاوزها."



وقال ريتشارد هارفي الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الانجليزي إن التعليمات الجديدة ليست مجرد تهديدا عديم الجدوى.



وأضاف "لتوضيح الأمور ... فان هناك مجموعة من التعليمات من سلطات كرة القدم للحكام لردع هذه التصرفات التي لن يسمح بها في مبارياتنا."



وكان فريق وست بروميتش ألبيون الأسوأ من حيث تصرفات لاعبيه في الموسم الماضي حيث نال لاعبوه 11 بطاقة صفراء لسوء السلوك وفقا لصحيفة الغارديان.

