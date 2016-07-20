ديمبا با: الإصابة المروعة لن تمنعني من المواصلة

لا يفكر السنغالي ديمبا با مهاجم تشيلسي السابق في اعتزال لعب كرة القدم رغم تعرضه لإصابة مروعة تهدد مشواره في الملاعب أثناء اللعب مع فريقه شنغهاي شينهوا في الدوري الصيني الممتاز.



وسقط با (31 عاما) أرضا في الشوط الثاني من مباراة قمة انتهت بالفوز على شنغهاي سيبج وتعرض لكسر مروع في ساقه لكنه يأمل في العودة إلى الملاعب في الموسم المقبل.



وقال با مهاجم وست هام يونايتد ونيوكاسل يونايتد السابق لمحطة مونت كارلو الإذاعية "هذه إصابة سيئة جدا لكن بوسعي اجتيازها. لن أضع حدا لمشواري وهذا أمر مؤكد."



وأضاف "هنا ينتهي الموسم في نوفمبر وينطلق الموسم الجديد في مارس. سأبذل قصارى جهدي لأعود في الوقت المناسب للموسم التالي."



ويحتل شنغهاي شينهوا المركز الخامس في الدوري الصيني.

