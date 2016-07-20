رئيس نابولي: هيغوايين سيخون نفسه إذا تركنا

قال اوريليو دي لورينتيس رئيس نادي نابولي اليوم الأربعاء إن المهاجم جونزالو هيغوايين "سيخون نفسه" إذا رحل عن صفوف وصيف بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم الموسم الماضي.



وأثار نيكولاس شقيق هيغوايين الذي يعمل كوكيل أعماله تكهنات الشهر الماضي بأن المهاجم الأرجنتيني الذي يتبقى عامان في عقده قد يغادر الفريق عندما قال إن نابولي ليس طموحا بما يكفي.



وأبلغ دي لورينتيس الصحفيين "لم أتحدث مع اللاعب. العرض الوحيد الذي حصلت عليه كان من رئيس نادي اتليتيكو مدريد الشهر الماضي وأخبرته أننا لا نستطيع القيام بأي شيء."



وقال "عرض 60 مليون يورو (66 مليون دولار) إضافة إلى لاعبين اثنين أو ثلاثة وقد رفضت."



وأضاف رئيس نادي نابولي أن قيمة الشرط الجزائي في عقد هيغوايين - هداف الدوري الايطالي الموسم الماضي برصيد 36 هدفا - 94 مليون يورو.



كما نفى ما تردد بشأن إمكانية انتقاله ليوفنتوس بطل الدوري الايطالي.



وقال "حتى إذا ظهر يوفنتوس في الصورة.. فهو يحتاج موافقة هيغوايين."



وتابع "هل سيخون نابولي؟ ستكون خيانة أكبر لنفسه. لا يمكن ان تتوجه إلى مشجعي نابولي وتنشد الأغاني التي تعبر عن حبك للنادي لترحل بعدها عنه. سيكون أمرا سخيفا."



وأضاف "لست مهتما بإستراتيجية أخيه. تأهل نابولي للمنافسات الأوروبية سبع سنوات متتالية بجدارة مؤشر واضح على أننا جيدون بالقدر الكافي."



وقال "معنا عاد هيغوايين لما كان عليه عندما لعب في ريال مدريد."



ورغم ذلك قال دي لورينتيس إن الفريق - الذي كان ينافس في دوري الدرجة الثالثة عندما تولى رئاسة النادي في 2004 - بإمكانه الاستمرار بدون هيغوايين.



وأضاف "لست منزعجا حقا. نابولي أنهى (موسم 2012-2013) في المركز الثاني بدونه. بدأنا في دوري الدرجة الثالثة وأنا فخور بنادينا. أنا متأكد من أننا سنواصل تقديم نفس الأداء الجيد."

