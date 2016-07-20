ليفربول يعوض سكرتل بالأستوني كلافان

قال ليفربول الانجليزي الممتاز يوم الأربعاء إنه ضم المدافع راجنار كلافان من اوجسبورج الالماني بعقد طويل الأمد.



وشارك كلافان (30 عاما) في 40 مباراة مع اوجسبورج الموسم الماضي وسيوفر حلولا بديلة لليفربول في الدفاع عقب بيع مارتن سكرتل إلى فناربخشه وانتهاء عقد كولو توري.



وسيغيب مدافعان آخران في ليفربول هما مامادو ساكو وجو جوميز عن بداية الموسم الجديد بسبب إصابة في وتر العرقوب.



ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية لكن تقارير اعلامية بريطانية ذكرت أن كلافان - الذي خاض أكثر من 100 مباراة دولية مع استونيا - كلف ليفربول 4.2 مليون جنيه استرليني (5.52 مليون دولار) ووقع عقدا لثلاث سنوات.



وكلافان خامس لاعب يضمه يورجن كلوب مدرب ليفربول هذا الصيف بعد الحارس لوريس كاريوس والمدافع جويل ماتيب والمهاجم ساديو ماني ولاعب الوسط ماركو جرويتش.



وقال كلافان لموقع ليفربول على الانترنت "من الصعب العثور على كلمات مناسبة.. لأنني كنت أحلم منذ 22 عاما باللعب في الدوري الانجليزي الممتاز وأن أكون جزءا من هذا النادي الرائع."

