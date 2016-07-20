مانشستر يونايتد يعرض 120 مليون يورو لإعادة بوغبا

قدم مانشستر يونايتد الانكليزي عرضا جديدا الى يوفنتوس بطل الدوري الايطالي لكرة القدم في المواسم الخمسة الاخيرة من اجل التخلي عن لاعب وسط منتخب فرنسا بول بوغبا في صفقة تصل الى 100 مليون جنيه استرليني (130 مليون دولار، 119 مليون يورو)، حسب تقاير صحافية يوم الاربعاء.



واشارت صحيفة "دايلي مايل" المطلعة جيدا على المفاوضات بين الطرفين الى ان مانشستر يونايتد سيقدم الاربعاء عرضا لضم بوغبا، وان لاعبين مهمين في الفريق واثقون من عودة اللاعب الى ناديه السابق.



من جهتها، اكدت "دايلي ميرور" ان يونايتد يقترب من ضم بوغبا، ووصفته ب"رجل ال100 مليون جنيه".



وذكرت "ذي دايلي ستار" ان يونايتد كان قدم عرضا لضم اللاعب قدره 85 مليون جنيه استرليني لكن يوفنتوس رفضه، وان نائب الرئيس التنفيذي لمانشستر اد وودوارد بقي في انكلترا لانهاء الصفقة مفضلا عدم مرافقة الفريق الى الصين.



ويشارك مانشستر يونايتد في الصين في دورة ودية الى جانب مواطنه مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند الالماني، وذلك استعدادا للموسم الجديد الذي ينطلق الشهر المقبل.



وكانت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الايطالية اشارت قبل نحو عشرة ايام الى ان مانشستر يونايتد باشراف مدربه الجديد البرتغالي جوزيه مورينيو مستعد لدفع 132 مليون يورو من اجل استعادة خدمات بوغبا، وان النادي الايطالي رفض العرض.



ويسعى يونايتد لاستعادة بوغبا (23 عاما) الذي رحل عن فريق "الشياطين الحمر" عام 2012 بعدما رفض توقيع عقد جديد لان مدرب الفريق حينها الاسكتلندي اليكس فيرغوسون لم يمنحه الفرصة الكافية لاثبات نفسه.



ووقع بوغبا مع يوفنتوس في يوليو 2012 عقدا لاربعة اعوام وقد نجح في تورينو بتطوير مستواه حتى وصل الى ان يكون احد افضل اللاعبين في العالم.



ويبدي ريال مدريد الاسباني ايضا اهتمامه بضم بوغبا، وكانت تقارير صحافية اشارت الى انه قدم عرضا وصل الى 100 مليون يورو، اضافة الى 23 مليون يورو كمكافآت وراتب سنوي يبلغ 15 مليونا.