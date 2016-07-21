إنريكي يلمح إلى ترك برشلونة على طريقة غوارديولا

كشف الإسباني لويس إنريكي مدرب برشلونة أنه سيرحل عن تدريب الفريق الكاتالوني إذا شعر بالإرهاق، مثلما فعل زميله السابق بيب غوارديولا عندما ترك التدريب لعام عقب 4 مواسم تاريخية مع برشلونة (2008-2012).

وقال إنريكي الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري في مؤتمره الصحفي الأول: لا أخشى المستقبل على الإطلاق، سأترك برشلونة إذا أقالتني إدارة النادي أو شعرت بالتعب والإرهاق، وفي نهاية الموسم المقبل سأقيم موقفي وبعدها ساتخذ قراري.

وحول رحيله إلى تدريب فريق جديد، أجاب: لن أترك برشلونة من أجل خوض تجربة أخرى، إذا لم استمر بتدريبه فهذا بحثي عن وقت للراحة.

وحقق إنريكي الثلاثية التاريخية في موسمه الأول مع برشلونة، وفي الموسم الماضي فاز بكأس السوبر الأوروبي وكأس أندية العالم وكأس ملك إسبانيا والدوري المحلي.

