رئيس الاتحاد الإنجليزي: ألاردايس المرشح لخلافة هودسون

قطع سام الاردايس خطوة أخرى تجاه تولي قيادة منتخب انجلترا بعدما قال جريج دايك رئيس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم يوم الخميس إن لجنة الاختيار المكونة من ثلاثة أشخاص رشحته للمنصب.



ويستعد الاردايس مدرب سندرلاند لتولي المسؤولية خلفا لروي هودسون الذي استقال من منصبه بعد خروج انجلترا المثير للحرج من بطولة اوروبا 2016 على يد ايسلندا في دور الستة عشر.



ونقلت شبكة سكاي اسبورتس عن دايك قوله "من الواضح أن المجموعة المؤلفة من ثلاثة أشخاص مقتنعة بأنه الرجل المناسب. أتفق معهم في ذلك."



وقال "سيكون عليك سؤالهم لكن على حد علمي هذا ما خلصوا إليه. شكلنا لجنة من ثلاثة أشخاص للبحث عن مرشحين واتخذوا قرارا بشأن من يعتقدون أنه الرجل المناسب."



وتضم لجنة الاختيار الرئيس التنفيذي للاتحاد الانجليزي مارتن جلين والمدير الفني للاتحاد دان اشورث ونائب رئيس الاتحاد ديفيد جيل.



