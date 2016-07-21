رايولا ينفي اتفاق مانشستر يونايتد مع بوغبا

نفى مدير اعمال الدولي الفرنسي بول بوغبا توصل يوفنتوس الايطالي الى اتفاق مع مانشستر يونايتد الانكليزي يقضي بانتقال لاعب الوسط من الاول الى الثاني.



وقال الايطالي-الهولندي مينو رايولا في حسابه على موقع تويتر "لا يوجد هناك اي اتفاق للتعامل معه في ما يخص بول بوغبا. ما يحصل ليس سوى اشاعات".



ومن جهته، رفض المدرب الجديد ليونايتد البرتغالي جوزيه مورينيو تأكيد وجود مفاوضات بين نائب الرئيس التنفيذي للنادي الان[ليزي اد وودوورد ورايولا بشأن اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 23 عاما، مضيفا من شنغهاي حيث يستعد فريقه لمواجهة بوروسيا دورتموند الالماني وديا الجمعة: "انا لا اؤكد ولا انفي".



واضاف: "لا ارى انه من السديد الحديث عن لاعبي الفرق الاخرى وهو لاعب في يوفنتوس وليس لاعبا في مانشستر يونايتد".



وكانت الصحف البريطانية كشفت في الساعات الاخيرة ان يونايتد تقدم بعرض جديد ليوفنتوس من اجل التخلي عن بوغبا في صفقة تصل الى 100 مليون جنيه استرليني (130 مليون دولار، 119 مليون يورو).



واشارت صحيفة "دايلي مايل" الى ان مانشستر يونايتد سيقدم عرضا لضم بوغبا، وان لاعبين مهمين في الفريق واثقون من عودة اللاعب الى ناديه السابق.



من جهتها، اكدت "دايلي ميرور" ان يونايتد يقترب من ضم بوغبا، ووصفته بـ"رجل ال100 مليون جنيه".



وذكرت "ذي دايلي ستار" ان يونايتد كان قدم عرضا لضم اللاعب قدره 85 مليون جنيه استرليني لكن يوفنتوس رفضه، وان وودوورد بقي في انكلترا لانهاء الصفقة مفضلا عدم مرافقة الفريق الى الصين.



ويشارك مانشستر يونايتد في الصين في دورة ودية الى جانب مواطنه مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند، وذلك استعدادا للموسم الجديد الذي ينطلق الشهر المقبل.



ويسعى يونايتد لاستعادة بوغبا (23 عاما) الذي رحل عن فريق "الشياطين الحمر" عام 2012 بعدما رفض توقيع عقد جديد لان مدرب الفريق حينها الاسكتلندي اليكس فيرغوسون لم يمنحه الفرصة الكافية لاثبات نفسه.



ووقع بوغبا مع يوفنتوس في يوليو 2012 عقدا لاربعة اعوام وقد نجح في تورينو بتطوير مستواه حتى وصل الى ان يكون احد افضل اللاعبين في العالم.



ويبدي ريال مدريد الاسباني ايضا اهتمامه بضم بوغبا، وكانت تقارير صحافية اشارت الى انه قدم عرضا وصل الى 100 مليون يورو، اضافة الى 23 مليون يورو كمكافآت وراتب سنوي يبلغ 15 مليونا.