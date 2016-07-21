لبوتيجي يتولى تدريب منتخب إسبانيا خلفا لديل بوسكي

أعلن الاتحاد الاسباني لكرة القدم يوم الخميس تعيين خولن لوبيتيغي خلفا لفيسنتي دل بوسكي في تدريب منتخب اسبانيا.

وجاء في بيان للاتحاد الاسباني على موقعه على شبكة الانترنت "ان الاتحاد الاسباني عين خولن لوبيتيغي مدربا جديدا للمنتخب الوطني".

وكان دل بوسكي استقال من منصبه في 30 يونيو الماضي، بعد ثلاثة ايام من فقدان منتخب اسبانيا لقبه بطلا لكأس اوروبا بخسارته امام نظيره الايطالي صفر-2 في ربع النهائي.

وتوج منتخب اسبانيا تحت قيادة دل بوسكي بطلا لكأس العالم 2010 وكأس اوروبا 2012، لكنه فقد لقبيه بخروجه من الدور الاول في مونديال 2014، ثم ربع نهائي كأس اوروبا 2016.

وستكون اولى مهمات لوبيتيغي الاشراف على منتخب اسبانيا في التصفيات المؤهلة الى كأس العالم 2018 في روسيا والتي تنطلق في ايلول/سبتمبر المقبل.

وبدأ لوبيتيغي (49 عاما) الحارس السابق الذي اعتزل اللعب عام 2002، مسيرته التدريبية مع رايو فايكانو (درجة ثانية)، ثم انتقل الى فريق الاحتياط في ريال مدريد كاستيا (المنصب الذي تولاه الفرنسي زين الدين زيدان قبل الاشراف على الفريق الاول في النادي الملكي).

كما درب منتخبات اسبانيا تحت 19 و20 و21 عاما، قبل الانتقال للاشراف على بورتو البرتغالي حتى يناير الماضي حيث اقيل من منصبه لعدم تحقيق نتائج جيدة.