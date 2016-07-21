هامبورغ الألماني يضم خليلوفيتش من برشلونة

اعلن هامبورغ الالماني يوم الخميس تعاقده مع لاعب الوسط الكرواتي الين خليلوفيتش من برشلونة بطل اسبانيا لكرة القدم.



وبلغت قيمة العقد الذي يمتد موسمين 10 ملايين دولار، وتضمن بندا يسمح لبرشلونة باعادة شراء اللاعب.



وكان برشلونة ضم خليلوفيتش (20 عاما و9 مباريات دولية) عام 2014 من دينامو زغرب الكرواتي، واعاره في الموسم الماضي الى سبورتينغ خيخون حيث خاض معه 36 مباراة.



ولم يكن خليلوفيتش ضمن منتخب كرواتيا في كأس اوروبا 2016 في فرنسا.

