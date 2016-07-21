"الإرهاب" يجبر كوبي براينت على إلغاء رحلة فرنسا

الغى نجم كرة السلة الاميركية المعتزل كوبي براينت زيارة كانت مقررة إلى العاصمة الفرنسية باريس الاربعاء بغية المساهمة في تعزيز شعبية سلة الشارع "ستريت بول"، وذلك وسط مخاوف امنية عقب الاعتداء الذي ضرب مدينة نيس.

وكان مقررا ان تحتضن احدى ضواحي الجنوب الشرقي للعاصمة، بطولة في سلة الشارع (ثلاثة ضد ثلاثة) بين 23و24 تموز/يوليو الجاري.

وعقد براينت العزم على التواجد في البطولة، علما بانها تحظى بشعبية جارفة في الشوارع والازقة.

وذكر متحدث باسم منظمي البطولة كي 54 حيال الغاء البطولة: "يساورنا الحزن ازاء قرار شرطة باريس بالغاء البطولة، رغم اننا تلقينا موافقة عمدة المدينة على اقامتها".

ولم يستحسن مسؤولو كي 54 الغاء البطولة التي، وحسب رايهم، ما برحت تستقطب أولادا من مختلف الاعمار منذ 13 عاما.

وشهدت نيس اعتداء كبيرا بعدما انقض شخص بشاحنته على الحشود المتجمعة ليل الخميس للاحتفال بالعيد الوطني موقعا ما لا يقل عن 84 قتيلا قبل ان تقتله الشرطة.

