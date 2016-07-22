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برشلونة يحرم زميل رونالدو من ارتداء قميص ريال مدريد

المصدر: العربية.نت
غوميز "يميناً" يحتفل مع رونالدو بعد هدف الأخير على ويلز
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أعلن برشلونة عن ضم أندريه غوميز لاعب فالنسيا الإسباني والمتوج مع منتخب البرتغال ببطولة أوروبا 2016 إلى صفوفه مقابل 35 مليون يورو بالإضافة إلى 20 مليون يورو كمتغيرات تدفع خلال 5 أعوام يرتدي خلالها لاعب الوسط قميص بطل الدوري الإسباني.

وكان غوميز قريباً من الانتقال إلى ريال مدريد، إلا أن برشلونة أعلن بشكل رسمي انتقال أندريه (22 عاماً) إلى صفوفه ليكون رابع الصفقات التي تبرمها إدارته بعد دينيس سواريز وصامويل أومتيتي ولوكاس ديني.

وبدأ غوميز مشواره الكروي مع بنفيكا في بلاده، قبل الانتقال إلى فالنسيا، وبات أحد المطلوبين بشدة لدى كبار أوروبا قبل أن يفوز برشلونة بخدماته.

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