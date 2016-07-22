بوتين: لا مكان للمنشطات في عالم الرياضة

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة، أن المنشطات لا مكان لها في عالم الرياضة، قبل يومين من قرار اللجنة الأولمبية الدولية بشأن مشاركة الرياضيين الروس في العاب ريو دي جانيرو الأولمبية.

وقال بوتين خلال اجتماع وزاري: "الموقف الرسمي للسلطات الروسية، للحكومة والرئيس ولنا كلنا، انه لا يوجد ولا يمكن ان يوجد اي مكان للمنشطات في عالم الرياضة".

وتابع: "للقيام بذلك، يجب التعاون قدر الامكان مع لجنة التأديب التابعة للجنة الاولمبية الدولية، الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات والاتحادات الرياضية".

وكان بوتين قد امر اللجنة الاولمبية الروسية بانشاء لجنة لمكافحة المنشطات تتضمن اختصاصيين محليين ودوليين لمحاولة تلميع صورة البلاد.

وستكون الساعات القليلة المقبلة صعبة جدا على الروس، فهم يحبسون انفاسهم بانتظار قرار اللجنة الاولمبية الدولية التي ستقرر الأحد مصير رياضييهم الذين يواجهون جميعهم خطر الغياب عن دورة الالعاب الاولمبية الصيفية المقررة في ريو من 5 إلى 21 اغسطس.