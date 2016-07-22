دورتموند يواصل صفقاته بالتعاقد مع شورله

حط المهاجم أندري شورله الرحال في بوروسيا دورتموند الألماني قادماً من فولفسبورغ في عقد يمتد حتى2021 وفق ما ذكره الناديان الجمعة.

وبلغت قيمة انتقال شورله (25 عاما) إلى فريق مقاطعة الرور ما يقارب 30 مليون يورو حسب تقارير صحافية.

وبارك ميكايل تسورك المدير الرياضي لدورتموند قدوم شورله الى ملعب سيغنال ايدونا بارك قائلا: "أندري شورله لاعب دولي في منتخب المانيا يملك موهبة كروية فذة، وسوف يعزز الخط الامامي للفريق لموسم 2016-2017".

وعزز قدوم شورله صلابة المجموعة وغدا دورتموند بالتالي قوة ضاربة سيحسب لها الف حساب الموسم المقبل عقب عودة الابن الضال ماريو غوتزه إلى عرين الفريق الاصفر اثر تجربة غير مقنعة ارتدى خلالها قميص بايرن ميونيخ لثلاث سنوات.

ويحظى شورله بشعبية جارفة بين اوساط مشجعي الـ"ناسيونال مانشافت"، إذ مرر الكرة التي جاء منها هدف التتويج بكاس العالم 2014 امام الارجنتين، والذي حمل توقيع زميله غوتزه.

وارتدى شورله قميص منتخب ألمانيا في 55 مباراة دولية، كما دافع على صعيد الاندية عن الوان ماينتس 2009-2011، باير ليفركوزن 2011-2013، تشلسي الانجليزي 2013-2015، فولفسبورغ 2015-2016 قبل ان يحط الرحال في دورتموند.

وترنح أداء شورله مع تشلسي حيث لازم مقاعد البدلاء لفترة طويلة، قبل ان ينتقل الى فولفسبورغ لقاء 32 مليون يورو، وتمكن مع الاخير من خطف 9 اهداف على مستوى البوندسليغا.

وغدا شورله ثامن انتدابات المدرب الالماني توماس توخيل للموسم الجديد، وسط سعي الفريق لإسقاط بايرن ميونيخ عن عرشه واستعادة لقب البوندسليغا الغائب عن خزائنه منذ 2012، في ظل سطوة العملاق البافاري على اجواء الكرة الالمانية، فيما خسر فريق مقاطعة الرور خدمات المدافع الالماني ماتس هوملس ولاعب خط الوسط الارميني هنريك ميخيتاريان اللذين فضلا الانتقال الى بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد الانجليزي على التوالي.