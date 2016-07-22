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لونغ يمدد عقده مع ساوثامبتون حتى 2020

المصدر: رويترز
لونغ شارك مع ايرلندا في جميع مبارياته خلال بطولة أوروبا 2016
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قال نادي ساوثامبتون المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، إنه مدد تعاقده مع مهاجمه الايرلندي الدولي شين لونغ لمدة أربع سنوات ليستمر الارتباط بين الطرفين حتى عام 2020.

ولعب لونغ (29 عاما) الذي انضم إلى ساوثامبتون قادما من هال سيتي في 2014 دورا محوريا في مسيرة فريقه في الموسم الماضي عندما أحرز 13 هدفا في جميع المنافسات وساعد الفريق على التأهل للدوري الأوروبي.

ونقل موقع ساوثامبتون الرسمي على الانترنت عن لونغ قوله: "أنا سعيد للغاية ويسعدني جدا أن أكون جزءا من خطة النادي من أجل مستقبل أفضل في السنوات الأربع المقبلة".

وأضاف لونغ: "أحب هذا المكان والترتيبات وملاعب التدريب واللاعبين وجميع الأشخاص هنا. هذا جو أسري أشعر أنني أنتمي إليه وأقدم أفضل ما عندي من أداء".

وشارك لونغ في جميع مباريات منتخب ايرلندا الأربع في نهائيات بطولة أوروبا 2016 في فرنسا قبل الخروج بعد الهزيمة أمام الدولة المضيفة في دور 16.

كلمات دالّة

#ساوثامبتون, #ايرلندا

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