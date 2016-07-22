المخضرم مانينغر ينضم إلى صفوف ليفربول

أعلن نادي ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة، تعاقده مع حارس المرمى المخضرم ألكسندر مانينغر بعقد قصير الأمد.



وانضم النمساوي مانينغر (39 عاما) - الذي لعب في أرسنال بين 1997 و2002 - إلى ليفربول في صفقة انتقال حر بعدما رحل عن صفوف أوغسبورغ الألماني في نهاية الموسم الماضي.



وعلى الأرجح سيكون مانينغر الخيار الثالث خلف سيمون مينيوليه الحارس الأساسي ولوريس كاريوس الوافد حديثا.



وقال مانينغر لموقع النادي الانجليزي على الانترنت: "شعرت بسعادة بالغة عند الرد على اتصال مسؤولي ليفربول لأنه منحني ما كنت أسعى إليه".



وقال: "كانت هذه اللحظة التي كنت أنتظرها".



وبهذا أصبح ضم مانينغر وهو لاعب دولي سابق سادس صفقة يبرمها يورغن كلوب مدرب ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد كاريوس وقلبي الدفاع جويل ماتيب وراجنار كلافان وماركو جرويتش والمهاجم ساديو ماني ولاعب الوسط ماركو جرويتش.