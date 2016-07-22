هولدينغ يعزز دفاعات أرسنال

أعلن نادي أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة، إتمام إجراءات التعاقد مع المدافع روب هولدينج بعقد طويل الأمد قادما من بولتون واندررز المنتمي لدوري القسم الثالث الإنجليزي.



ولعب هولدينغ (20 عاما) 30 مباراة في الموسم الماضي مع بولتون الذي هبط من دوري القسم الثاني.



وقال هولدينغ لموقع النادي على الانترنت: "إنه حلم يراودني منذ الطفولة... أتطلع قدما لبدء العمل مع الفريق".



وقالت وسائل إعلام بريطانية إن قيمة الصفقة بلغت مليوني جنيه إسترليني (2.62 مليون دولار).



ويستطيع هولدينغ اللعب كقلب دفاع أو كظهير.



والتعاقد مع هولدينغ هو الصفقة الثالثة للمدرب الفرنسي ارسين فينغر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد لاعب الوسط جرانيت تشاكا والمهاجم تاكوما اسانو.



ويفتتح أرسنال مواجهاته بالدوري الانجليزي في موسم 2016-2017 أمام ليفربول يوم 14 أغسطس المقبل.