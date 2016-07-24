ألاردايس: الوقت مناسب جدا لتدريب إنجلترا

يشعر سام ألاردايس مدرب منتخب إنجلترا الجديد، أن هذا هو الوقت المناسب في مشواره لشغل المنصب الذي يصفه البعض بالمهمة المستحيلة.



وترك ألاردايس - الذي سيعقد أول مؤتمر صحفي في منصبه الجديد غدا الاثنين - قيادة سندرلاند لخلافة روي هودجسون في تدريب إنجلترا التي تعاني بعد الخروج المحبط من كأس العالم 2014 وبطولة أوروبا 2016.



وكان ألاردايس (61 عاما) محبطا بعد استبعاده من شغل المنصب رغم إجراء مقابلة مع الاتحاد الإنجليزي قبل تعيين ستيف مكلارين في 2006.



وبعد عشر سنوات يشعر ألاردايس بالاقتناع أنه اكتسب خبرة إضافية ستساعده عند شغل المنصب في ظل وجود توقعات عالية ومتابعة إعلامية دقيقة لكل شيء.



وقال ألاردايس لموقع الاتحاد الإنجليزي على الإنترنت: "هذا هو الوقت المناسب بالنسبة لي. أنا في العمر المناسب وأملك الخبرة المناسبة".



وأضاف: "أتمنى أن أنقل هذه الخبرة إلى الفريق والجهاز الفني الذي يقود الفريق حتى تكون الأجواء سعيدة ونحقق النجاح".



ومن المتوقع أن يواجه ألاردايس أسئلة حول تفضيله للعب كرة القدم المباشرة وهو الأمر الذي كلفه عدم تمديد عقده مع وست هام يونايتد بعدما قاد الفريق في الفترة بين 2011 و2015.



وشعرت جماهير سندرلاند بامتنان أكبر لألاردايس بعدما تولى المنصب في أكتوبر الماضي وكان الفريق يحتل المركز قبل الأخير في الدوري الممتاز وقاده للبقاء بينها هبط غريمه نيوكاسل يونايتد.



وتعاقد سندرلاند مع ديفيد مويز مدرب إيفرتون ومانشستر يونايتد وريال سوسيداد السابق لخلافة ألاردايس.