سكولز: بوغبا لا يستحق أن يكون الأغلى عالميا

يقول بول سكولز لاعب مانشستر يونايتد الانجليزي سابقا إن لاعب الوسط الفرنسي الدولي بول بوغبا ابن الثالثة والعشرين ليس في مستوى لاعبين كبار مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو أو الأرجنتيني ليونيل ميسي ومن ثم فإنه لا يستحق أن يكون أغلى لاعب كرة قدم في العالم.



وحسب تقارير إعلامية بريطانية فان مانشستر يونايتد بقيادة مدربه البرتغالي الجديد جوزيه مورينيو يتفاوض مع يوفنتوس الذي ينتمي إليه بوغبا من أجل الحصول على خدمات لاعب منتخب فرنسا المتألق.



وكان سكولز زميلا لبوغبا عندما كان الأخير في بداية مسيرته مع اللعبة في صفوف مانشستر يونايتد ويقول إن اللاعب الفرنسي رغم موهبته الواضحة لا يزال أمامه مسيرة طويلة حتى يصبح واحدا من أفضل لاعبي العالم ويستحق لقب أغلى لاعب في العالم.



ونقلت صحيفة تايمز أوف أنديا الهندية عن سكولز الذي يلعب في بطولة فوستال في الهند قوله: "كان شابا موهوبا جدا ولعبت أنا معه وأعرف مدى قدراته ونوعيته".



وأضاف سكولز: "فقط لا أعتقد أنه يساوي 86 مليون جنيه إسترليني (112.75 مليون دولار) لأن من يدفع مثل هذا المبلغ يريد لاعبا يحرز 50 هدفا في الموسم مثل رونالدو وميسي. وبوغبا لم يصل لهذا المستوى بعد".



وعن تعاقد مانشستر سيتي مع الألماني إيلكاي جندوجان من بروسيا دورتموند قال سكولز: "أعتقد أن جندوجان لاعب رائع فعلا.. شاهدته كثيرا في بروسيا دورتموند.. أعتقد أنه صفقة رابحة بالنسبة لسيتي".