توريه ينضم إلى صفوف سلتيك الاسكتلندي

وقّع المدافع العاجي الدولي كولو توريه عقدا لمدة عام مع نادي سلتيك الاسكتلندي الأحد.

وأصبح قلب الدفاع آخر انتدابات المدرب الإيرلندي الشمالي براندن رودجرز، الذي سبق له وأن عمل مع توريه في نادي ليفربول الإنكليزي.

وتعاقد رودرجز مع قلب الدفاع عام 2013 بغية تعزيز الخط لخلفي لليفربول، بعد تجربتين طويلتي الامد للعاجي في الدوري الانكليزي الممتاز مع مانشستر سيتي وارسنال على التوالي.

واعتبر المدير الفني لسلتيك أن قدوم توريه سيعزز صلابة المجموعة بالقول: "أحضرت كولو كي يمنحنا الزخم المتوخى ويساعد لاعبينا. إنه لاعب محترف إلى أبعد مدى ويملك خبرة وافرة".

وتابع رودرجز حديثه مفندا مزايا المدافع العاجي لموقع سلتيك الرسمي: "رايتم تاثيره في نادي ليفربول الموسم المنصرم. كان لاعبا مؤثرا في تشكيلة المدرب يورغن كلوب، وساهم ببلوغ الفريق نهائي مسابقة الدوري الأوروبي".

وبدا رودرجز واثقا تماما بقدرة توريه على مساعدة المجموعة بغية حصدهم النتائج المرجوة قائلا: "بامكانه مساعدة اليافعين الذين تعج بهم تشكيلة سلتيك، وخصوصا سكوت براون الذي يعتبر قائدا مميزا".

وسبق لكولو توريه (35 عاما) أن دافع عن ألوان اسيك ميموزا العاجي (1999-2002)، ارسنال (2002-2009)، مانشستر سيتي (2009-2013)، ليفربول (2013-2016)، وذلك قبل أن يحط الرحال الاحد في سلتيك برفقة مدربه القديم-الجديد رودجرز.