غضب مارادونا ومشجعي نابولي بسبب انتقال هيغواين

عبرت جماهير نابولي عن غضبها من متابعة تقارير منتشرة على نطاق واسع بقرب رحيل الهداف غونزالو هيغوين والانتقال إلى الغريم يوفنتوس حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.



وذكرت تقارير أن يوفنتوس بطل إيطاليا في آخر خمس سنوات بات على أعتاب ضم الهداف الأرجنتيني هيغوين الذي سجل رقما قياسيا في الموسم الماضي بإحراز 36 هدفا بالدوري.



ويتبقى عامان في عقد هيغوين مع نابولي لكن التقارير الإيطالية أكدت أنه خضع لفحوص طبية في مدريد وسيدفع يوفنتوس قيمة الشرط الجزائي البالغ 94 مليون يورو (103.15 مليون دولار).



وإذا دفع يوفنتوس هذا المبلغ كاملا فإنه سيتساوى مع ما دفعه ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد لضم كريستيانو رونالدو في 2009 في ثاني أغلى صفقة في تاريخ اللعبة.



واحتشدت جماهير نابولي في وسط المدينة ومزقت صورا لهيغوين وأشعلت النيران في قمصان تحمل اسم اللاعب ورقمه 9. كما احتج مشجعون عند نادي ترينتو حيث خاض نابولي هناك مباراة ودية وفاز 4-صفر استعدادا للموسم الجديد أمس السبت.



وأظهر الأرجنتيني دييغو مارادونا - الذي قاد نابولي للفوز بلقبيه في الدوري خلال فترة لعبه بين 1984 و1991 - غضبه أيضا وقال إن التكهنات المرتبطة بهيغوين "تؤلمه".



وكتب مارادونا على فيسبوك "لا أحد يفكر في المشجعين".



وأضاف: "يؤلمني انتقال هيغوين إلى فريق منافس مباشر لنابولي مثل يوفنتوس لكن لا يمكن لوم اللاعب. اللاعب لديه مسؤولياته لكن الناس العاملة في هذا الموضوع تشعر بالسعادة".



واستبعد أوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي يوم الأربعاء الماضي انتقال هيغوين إلى يوفنتوس وقال إن اللاعب الأرجنتيني "سيخون نفسه" إذا فعل ذلك.