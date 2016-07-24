قطبا مانشستر يلتقيان في أول ديربي خارج الديار

تبدأ المنافسة بين قطبي مدينة مانشستر الانكليزية مبكرا هذا الموسم ولكن من العاصمة الصينية بكين حيث يلتقيان في اول ديربي خارج بريطانيا الاثنين في مباراة ودية لكرة القدم.

ويحمل الصراع هذا الموسم نكهة اسبانية-برتغالية خاصة بين الفريقين، بوجود المدربين الجديدين الاسباني جوسيب غوارديولا في مانشستر سيتي والبرتغالي جوزيه مورينيو في مانشستر يونايتد.

وسبق ان تواجه المدربان في اسبانيا عندما كان غوارديولا مدربا لبرشلونة ومورينيو على رأس الجهاز الفني لغريمه التقليدي ريال مدريد في 2010.

ويستعد الفريقان للموسم الجديد في الصين، وبدايتهما لم تكن موفقة بخسارة مانشستر سيتي امام الفريق السابق لغوارديولا بايرن ميونيخ الالماني بقيادة الايطالي كارلو انشيلوتي صفر-1، وسقوط يونايتد الكبير امام القطب الالماني الاخر بوروسيا دورتموند 1-4.

ويختتم سيتي جولته الصينية بلقاء دورتموند في شينزين الخميس.

وتعاقد غوارديولا مع سيتي بعد ثلاثة مواسم مع بايرن، وعاد مورينيو الى التدريب بعد راحة لاشهر اثر اقالته في منتصف الموسم الماضي تقريبا من تشلسي الانكليزي بسبب سوء النتائج.

ويلتقي قطبا مانشستر في الملعب الاولمبي في بكين الذي احتضن افتتاح الالعاب الاولمبية عام 2008، وسيشكل اللقاء اختبارا مهما لاستعداداتهما ولاختيارات المدربين الجديدة بعد سلسلة من التعاقدات.

على الصعيد الشخصي، اعتبر غوارديولا ان "لا سبب لعدم مصافحة مورينيو"، مضيفا "انه يريد الفوز، وانا كذلك، هذا كل ما في الامر، انها مباراة ودية".

ولكن المدرب الاسباني يعتبر ان مانشستر يونايتد سيستعيد مستواه مع مورينيو بعد فترة من انعدام الوزن منذ رحيل مدربه الاسطوري الاسكتلندي اليكس فيرغوسون عام 2013.

وقال غوارديولا في هذا الصدد: "انا متأكد ان يونايتد سيكون اقوى من الاعوام الماضية، فمع مورينيو، انا واثق من انه سيتعاقد مع لاعبين جدد وسيكون فريقا قويا".

ويسعى الفريقان الى المنافسة بقوة هذا الموسم على اللقب في الدوري الانكليزي الممتاز الذي ينطلق في 13 اغسطس.

وحقق ليستر سيتي مفاجأة مدوية في الموسم الماضي باحرازه اللقب للمرة الاولى في تاريخه، في حين حل سيتي رابعا ويونايتد خامسا.

ويلتقي سيتي ويونايتد في المرحلة الاولى مع سندرلاند وبورنموث على التوالي.

وتعاقد مانشستر سيتي حتى الان مع المهاجم الاسباني الدولي نوليتو من سلتا فيغو لمدة 4 سنوات، ولاعب الوسط الالماني ايلكاي غوندوغان من بوروسيا دورتموند ولاعب الوسط الاسترالي ارون موي.

وكانت ابرز تعاقدات مانشستر يونايتد منذ تسلم مورينيو الدفة ضم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش الذي كان لعب تحت اشرافه في انتر ميلان الايطالي، والمهاجم الدولي الارميني هنريك مخيتاريان والمدافع العاجي اريك بايلي.

وتشير آخر التقارير الصحافية الى انه على وشك اجراء صفقة قياسية في عالم كرة القدم بضم لاعب وسط يوفنتوس الايطالي ومنتخب فرنسا بول بوغبا مقابل مبلغ خيالي قد يصل الى 120 مليون يورو.