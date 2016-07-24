"شعر ميسي" يثير مواقع التواصل الاجتماعي

خرج ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني بمظهر غير مألوف بعدما قرر صبغ لون شعره إلى اللون الأشقر في صورة نشرتها شريكته أنتونيلا، ووجدت رواجاً في مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشرت أنتونيلا الصورة عبر صفحتها الشخصية على "انستغرام" كاتبة "الولد الأشقر" في إشارة إلى لون شعر ميسي الجديد.

وعانى ميسي كثيراً خلال الصيف الجاري، ابتداءً من محاكمته بتهم التهرب الضريبي في إسبانيا، قبل أن يخفق بتسجيل ركلة الترجيح الأولى لبلاده أمام تشيلي في نهائي كوبا أميركا 2016 بنسختها المئوية، والتي احتفظ بها التشيليون للمرة الثانية على التوالي وأمام نفس الخصم وبذات الطريقة.

ولم يكن ميسي هو اللاعب الوحيد الذي قرر صبغ لون شعره خلال الفترة الماضية، بل سبقه فيل جونز لاعب مانشستر يونايتد وآرون رامزي لاعب أرسنال وسمير نصري صانع ألعاب مانشستر سيتي الإنجليزي.

