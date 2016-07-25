أرسنال يسافر على"رجال الأعمال"..وبايرن يختار الاقتصادية

التقطت صحيفة "صن" البريطانية صوراً طريفة نشرها لاعبو أرسنال الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني عبر حساباتهم الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، كاشفة تواجد لاعبو النادي اللندني في مقصورة رجال الأعمال، بينما يجلس لاعبو بايرن في فئة المقاعد الاقتصادية.

وأظهرت الصورة التي نشرها الإسباني تياغو الكانتارا لاعب بايرن ميونخ الألماني جميع لاعبي بطل الدوري 4 مرات متتالية في فئة المقاعد الاقتصادية، بينما نشر لاعبو أرسنال صوراً لهم في طريقهم إلى الولايات المتحدة في مقصورة رجال الأعمال.

ويلاقي أرسنال نجوم الدوري الأميركي في سان خوسيه التابعة لولاية كاليفورنيا قبل أن يختتم جولته في الولايات المتحدة بمواجهة شيفاز غوادالاخارا المكسيكي في لوس أنجلس، بينما سيلعب بايرن ميونخ 3 مباريات ودية أمام أندية الصف الأول، حيث يبدأ بمواجهة ميلان الإيطالي في شيكاغو، ومن ثم مواجهة إنتر ميلان في تشارلوت في ولاية كارولاينا الشمالية قبل اختتام الجولة الأميركية بمواجهة ريال مدريد الإسباني في نيويورك.

