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الاتحاد الأوروبي يغرّم ليفربول وأشبيلية بسبب جماهيرهما

المصدر: ليفربول - رويترز
جماهير ليفربول قبل مباراة سابقة
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الاثنين تغريم ليفربول 16 ألف يورو بسبب رفع جماهيره لافتة غير لائقة واشعال ألعاب نارية في نهائي الدوري الأوروبي في مايو الماضي.

وخسر فريق المدرب يورغن كلوب 3-1 أمام اشبيلية الاسباني في بازل وواجه الفريقان اتهامات من الاتحاد الأوروبي للعبة في أعقاب اضطرابات حدثت من جماهير الفريقين.

وتدخلت الشرطة لوقف صدامات بين مجموعتين من المشجعين في منطقة من الملعب لم يكن فيها ما يكفي من المشرفين.

وقررت لجنة الانضباط والقيم في الاتحاد القاري أيضا تغريم اشبيلية 17 ألف يورو بعد اتهام جماهيره بإلقاء مقذوفات.

كلمات دالّة

#ليفربول, #أشبيلية, #الدوري الأوروبي

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