"الأمطار" تلغي مواجهة قطبي مانشستر في بكين

أعلن مانشستر يونايتد الانجليزي إلغاء مباراته مع جاره اللدود مانشستر سيتي التي كانت مقررة اليوم الاثنين في بكين بسبب الأمطار الغزيرة.

وأوضح يونايتد في بيان على موقعه الإلكتروني: "بسبب ظروف المناخ الحالية، فإن منظمي الدورة وممثلي الأندية المشاركة قرروا إلغاء المباراة التي كانت مقررة اليوم".

وكانت مباراة الديربي الأولى للفريقين خارج بريطانيا مقررة على استاد "عش الطائر" الذي شهد افتتاح دورة الالعاب الاولمبية عام 2008.

ويستعد الفريقان للموسم الجديد عبر المشاركة في دورة الكأس الدولية للابطال في الصين.

وسبق ان خسر مانشستر سيتي باشراف الاسباني غوسيب غوارديولا امام الفريق السابق للاخير بايرن ميونيخ الالماني بقيادة الايطالي كارلو انشيلوتي صفر-1، ومانشستر يونايتد باشراف البرتغالي جوزيه مورينيو امام امام القطب الالماني الاخر بوروسيا دورتموند 1-4.

ويختتم سيتي جولته الصينية بلقاء دورتموند في شينزين الخميس.

وتعاقد غوارديولا مع سيتي بعد ثلاثة مواسم مع بايرن، وعاد مورينيو الى التدريب بعد راحة لاشهر اثر اقالته في منتصف الموسم الماضي تقريبا من تشلسي الانكليزي بسبب سوء النتائج.

وينطلق الدوري الانكليزي الممتاز في 13 اغسطس، ويلتقي سيتي ويونايتد في المرحلة الاولى مع سندرلاند وبورنموث على التوالي.

وحقق ليستر سيتي مفاجأة مدوية في الموسم الماضي باحرازه اللقب للمرة الاولى في تاريخه، في حين حل سيتي رابعا ويونايتد خامسا.

وتعاقد مانشستر سيتي حتى الان مع المهاجم الاسباني الدولي نوليتو من سلتا فيغو لمدة 4 سنوات، ولاعب الوسط الالماني ايلكاي غوندوغان من بوروسيا دورتموند ولاعب الوسط الاسترالي ارون موي.

وكانت ابرز تعاقدات مانشستر يونايتد منذ تسلم مورينيو الدفة ضم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش الذي كان لعب تحت اشرافه في انتر ميلان الايطالي، والمهاجم الدولي الارميني هنريك مخيتاريان والمدافع العاجي اريك بايلي.