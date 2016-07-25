"قيم" فيفا توقف نيرسباخ لمدة عام

قررت لجنة القيم التابعة للاتحاد الدولي "الفيفا" إيقاف فولفغانغ نيرسباخ الرئيس السابق للاتحاد الألماني لكرة القدم لمدة عام واحد، لعدم إبلاغه عن مخالفات مزعومة شابت عملية اختيار ألمانيا لتنظيم كأس العالم 2006.



وأعلنت اللجنة الاثنين، أن القرار يشمل منع نيرسباخ من ممارسة أي أنشطة ذات صلة بكرة القدم. وكان محققون طالبوا بإيقافه لمدة عامين.



وقالت اللجنة في بيان: "لم تنظر هذه القضية في انتهاك محتمل لميثاق اخلاق الفيفا تخص أعمال رشى أو فساد فيما يتعلق باختيار الدولة المنظمة لكأس العالم 2006.. وإنما قيمت فقط علم السيد نيرسباخ بالأحداث المذكوره وإخفاقه في إبلاغ لجنة القيم بها في الوقت المناسب".