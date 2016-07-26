دورتموند ينفي نية بيع أوباميانغ إلى سيتي

دحض بوروسيا دورتموند الألماني ما أوردته بعض التقارير حيال سعي الاسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر الانجليزي لدفع ما لا يقل عن 58 جنيه استرليني بغية الظفر بخدمات مهاجمه الغابوني الفذ بيار ايميريك أوباميانغ.



وحسب وسائل إعلام بريطانية، بلغت المفاوضات بين الـ"سيتيزنس" والغابوني الدولي، صاحب 39 هدفا في مختلف المسابقات مع دورتموند الموسم الفائت، مراحل متقدمة جدا.



وتحدث ميكايل زورك المدير الرياضي لبوروسيا عن هذه المسألة إلى صحيفة بيلد الالمانية اليومية قائلا: "ما برحت تلاحقنا هذه الشائعات منذ بداية الصيف. أوباميانغ مرتبط بعقد معنا حتى 2020، وهو يشعر بالسعادة معنا".



وسبق وان عبر اللاعب عينه لقناة زد دي أف الألمانية عن رغبته الجامحة بارتداء قميص ريال مدريد الإسباني: "دورتموند فريق مذهل لعب دورا مؤثرا في مسيرتي الكروية. ولكن، لطالما طالبني جدي الاسباني باللعب في اسبانيا يوما ما، وفي حال حدث ذلك، فسيكون برفقة ريال مدريد. قبل وفاته منذ عامين، وعدته بانني ساعمل جاهدا لتحقيق هذا الهدف".



ويتواجد اوباميانغ (27 عاما) حاليا مع دورتموند في مدينة شانغهاي الصينية، وقد سبق لأبناء مقاطعة الرور ان أسقطوا مان يونايتد الإنكليزي 4-1 ضمن مسابقة كأس الأبطال الدولية في خضم استعدادات الفريقين للموسم المقبل.



وخسر دورتموند مؤخرا خدمات لاعبين مؤثرين: المدافع الألماني ماتس هوملس ولاعب خط الوسط الأرميني هنريك ميخيتاريان اللذين فضلا الانضمام إلى صفوف بايرن ميونيخ الالماني ومانشستر يونايتد على التوالي.



وعزز بوروسيا صفوفه عبر استعادة خدمات لاعب خط الوسط ماريو غوتسيه، الذي عاد بعد ثلاثة مواسم متقلبة قضاها داخل اسوار الخصم اللدود بايرن ميونيخ، كما تعاقد مؤخرا مع الدولي الألماني أنديه شورله قادما من فولفسبورغ الألماني، والمدافع الاسباني مارك بارترا من برشلونة.



وكلف انتقال اليافع الفرنسي الموهوب عثمان دمبيلي (19 عاما) من رين الفرنسي خزينة دورتموند 19 مليون يورو، فيما ظفر الفريق أيضا بخدمات الدولي التركي إيمري مور (18 عاما) مقابل 7 ملايين يورو قادما من نوردجيلاند الدانماركي.



ويبدو المدير الرياضي زورك واثقا تماما بقدرات المجموعة: "نملك لاعبين مهاريين في الخط الامامي. لربما نحن أقوى شأنا من الموسم المنصرم".



ويذكر أن لاعبي دورتموند سجلوا 82 هدفا في الدوري الألماني (البوندسليغا) الموسم الماضي، اي أكثر بهدفين من البطل بايرن ميونيخ".

