فيدرر ينسحب من الأولمبياد بسبب عدم الجاهزية

انسحب السويسري روجر فيدرر من منافسات التنس في أولمبياد ريو دي جانيرو وسيغيب عن باقي الموسم لأنه يحتاج الى "المزيد من اعادة التأهيل" بعد جراحة في الركبة خضع لها في وقت سابق من العام إذا أراد لمسيرته أن تستمر.



وكتب فيدرر - صاحب 17 لقبا في البطولات الأربع الكبرى - عبر موقع فيسبوك يوم الثلاثاء "أعلن ببالغ الأسى أنني لن أكون قادرا على تمثيل سويسرا في أولمبياد ريو وسأغيب أيضا عن باقي الموسم."



وأضاف "بدراسة كل الخيارات بعد التشاور مع أطبائي وفريقي.. يجب علي اتخاذ قرار صعب للغاية باعلان انتهاء موسم 2016 بالنسبة لي إذ أنني أحتاج لمزيد من اعادة التأهيل بعد جراحة الركبة في وقت سابق من العام."



وتابع "أوصاني الأطباء إذا أردت أن أخوض المنافسات دون اصابات لسنوات قادمة - وهو ما أنوي فعله - بأن أمنح ركبتي الاثنتين وجسدي وقتا مناسبا للتعافي. من المؤسف جدا الغياب عن باقي منافسات العام."



