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ليفربول يعيد ساخو من معسكره الأميركي

المصدر: ليفربول - رويترز
ساخو تعرض إلى الإيقاف أواخر الموسم الماضي
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يواجه مامادو ساخو مستقبلا غير معلوم في ليفربول بعدما أعاد النادي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم المدافع الفرنسي لانجلترا من معسكر اعدادي في الولايات المتحدة.

وطبقا لتقارير اعلامية بريطانية لم يكن المدرب يورغن كلوب سعيدا بسلوك ساخو (26 عاما) خلال وجود الفريق في كاليفورنيا وأمر بعودته إلى ليفربول.

وأغضب ساخو المدرب الالماني بوصوله متأخرا إلى المطار قبل السفر للولايات المتحدة وقام في بداية هذا الأسبوع بمقاطعة كلوب أثناء مقابلة مع موقع النادي على الانترنت وفقا للتقارير.

ويعالج مدافع منتخب فرنسا - الذي تم تبرئته مؤخرا من قبل الاتحاد الاوروبي لكرة القدم بعد مزاعم حول سقوطه في اختبار للمنشطات - من إصابة في وتر العرقوب.

وسيواصل ساخو العلاج في مقر ليفربول التدريبي في ميلوود ومن المتوقع أن يغيب عن بداية موسم الدوري الانجليزي الممتاز يوم 13 أغسطس.

كلمات دالّة

#ليفربول, #ساخو, #أميركا, #يورغن كلوب

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