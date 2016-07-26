ليون يرفض عرض أرسنال من أجل لاكازيت

أكد نادي ليون الفرنسي أنه رفض عرضا بقيمة 35 مليون يورو تقدم به ارسنال الانجليزي بغية التخلي عن مهاجمه الكساندر لاكازيت لصالح الغانيرز.



وانكرت مصادر داخل اروقة ليون، ثاني ترتيب الدوري الفرنسي الموسم الماضي، تلقي الفريق عرضا بـ48 مليون يورو من قبل ارسنال للتخلي عن مهاجمه الفذ مثلما ذكرت صحيفة لو كوتيديان الثلاثاء.



وذكر النادي في بيان إزاء هذه المسالة: "سنحتفظ بلاكازيت اذ لا يمكن تعويض غياب احد أعمدة كتيبة المدرب برونو جينيسيو".



وسبق لنادي ليون وأن أعلن في 21 مايو المنصرم، رفضه عرضا بقيمة 40 مليون يورو من اجل الاستغناء عن لاكازيت لصالح ويست هام يونايتد الانكليزي.