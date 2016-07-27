إيموبيلي يعزز هجوم لاتسيو

أعلن اشبيلية المنافس في دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم وكذلك لاتسيو المنافس في الدوري الإيطالي انضمام المهاجم تشيرو إيموبيلي من الأول للثاني يوم الأربعاء.



ولم يكشف الناديان عن التفاصيل المالية للصفقة ومدة التعاقد.



وخاض المهاجم البالغ عمره 26 عاما 15 مباراة مع منتخب إيطاليا وقضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارا إلى تورينو المنافس بدوري الدرجة الأولى الإيطالي.



وشارك في مباراتين مع منتخب بلاده في بطولة أوروبا الأخيرة.



وسجل إيموبيلي خمسة أهداف في 14 مباراة مع تورينو بالدوري وهدفين خلال ثماني مباريات بالدوري الاسباني مع اشبيلية الموسم الماضي.

