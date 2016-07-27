برشلونة يحسن عقد ماسكيرانو ويبقيه حتى 2019

مدد برشلونة عقد لاعبه الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو 3 مواسم إضافية مع تحسين عقده، ليرتبط الدولي الأرجنتيني ببطل الدوري الإسباني حتى صيف 2019.

وقال برشلونة بأن ماسكيرانو الذي وقع على عقد يبقيه في النادي حتى 2018، سيمدد عاماً إضافياً ويحسن المميزات المالية التي يتقاضها رابع قادة برشلونة عقب إنييستا وميسي وبوسكيتس.

وانضم ماسكيرانو إلى برشلونة صيف 2010 قادماً من ليفربول الإنجليزي، وبدأ كلاعب متوسط ميدان، قبل أن يتحول إلى قلب دفاع إبان تواجد بيب غوارديولا مدرباً لبرشلونة واستمر كذلك مع تيتو فيلانوفا وتاتا مارتينو ولويس إنريكي.

ومنذ قدومه إلى برشلونة لعب ماسكيرانو 282 مباراة مع النادي الكاتالوني، ورفع 16 لقباً منها كأسي دوري أبطال أوروبا و4 بطولات دوري.