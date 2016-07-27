بيليندا بنسيتش تلحق بفيدرر وتنسحب من الأولمبياد

إلتحقت اليافعة السويسرية بيليندا بنسيتش بقطار المنسحبين من مسابقة كرة المضرب في اولمبياد ريو دي جانيرو، بعد 24 ساعة على إعلان مواطنها روجيه فيدرر انسحابه من العرس الأولمبي.

وسبق لإبنة الـ19 ربيعا ان اضطرت للانسحاب من الدور الثاني في بطولة ويمبلدون، ثالث البطولات الأربع الكبرى، نتيجة معاناتها من إصابة في معصم اليد.

وذكرت اللاعبة السويسرية على "تويت"ر أن قرارها بالانسحاب نابع من رغبتها بالاخلاد للراحة بهدف خوض غمار بطولة اميركا المفتوحة على ملاعب فلاشينغ ميدوز آخر بطولات الغراند سلام، بابهى صورة.

وقالت في هذا الصدد "اتخذت قرارا صعبا. رغم إبلالي من الإصابة التي ألمت بي في بطولة ويمبلدون مؤخرا، إلا أن استعداداتي لم تبلغ المدى المرجو الذي يسمح لي بالمشاركة في اولمبياد ريو".

وأكدت المصنفة 16 عالميا عزمها على الإستعداد بأفضل طريقة للاستحقاقات المقبلة "سأستغل الأسابيع القادمة للاستعداد بافضل طريقة برفقة مدربتي ميلاني موليتور".

واعلن فيدرر (34 عاما) الثلاثاء انسحابه من العاب ريو نتيجة عدم تعافيه من إصابة على مستوى الركبة، واسدل يالتالي الستار على موسمه لعام 2016.

وتطول قائمة المنسحبين عن العرس الأولمبي عند النساء والرجال على حد سواء، وإن لأسباب مختلفة منها الخوف من فيروس زيكا، إذ تأكد غياب الروسية ماريا شارابوفا نتيجة الإيقاف، والبيلاروسية فيكتوريا آزارنا بداعي حملها، إضافة إلى التشيكية كارولينا بليسكوفا والرومانية سيمونا هاليب، ووصيف بطل ويمبلدون الكندي ميلوش راونيتش والتشيكي توماس برديتش.

