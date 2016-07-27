رئيس نابولي: هيغواين خائن

شن رئيس نادي نابولي الايطالي اوريليو دي لورنتيس هجوما عنيفا على المهاجم الارجنتيني غونزالو هيغواين الذي ترك فريقه وانتقل الى يوفنتوس مقابل صفقة ضخمة بلغت 90 مليون يورو ووصفه بالخائن.



وكان هيغواين انتقل رسميا الى صفوف السيدة العجوز بعد ثلاثة مواسم ناجحة قضاها في صفوف الفريق الجنوبي وسجل له الموسم الماضي وحده رقما قياسيا من الاهداف في تاريخ الدوري المحلي هو 36 هدفا.



ونقلت صحيفة "كورييري ديللو سبورت" عن دي لورنتيس قوله "بعض الناس يعتقدون بان الحديث عن الخيانة مبالغ فيه لكني ارى خلاف ذلك، لان كل ما قام به هيغواين يجسد الخيانة".



واضاف "بالطبع يجب التطرق ايضا الى الدور الذي قام به يوفنتوس لكني كنت اتوقع تصرفا مختلفا من قبل هيغواين. لم اكن اتوقع ان يمحو هيغواين ما بناه على مدى ثلاث سنوات معنا".



واوضح "لقد ادركنا مباشرة بانه يتعين علينا البحث عن مهاجم جديد خصوصا بعد التصريحات التي ادلى بها شقيق هيغواين ووكيل اعماله".